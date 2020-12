Az Alkmaar-Napoli 1-1, gol e highlights. A segno Mertens, Ospina para un rigore

03 dicembre 2020 a

Il Napoli in Olanda cerca il risultato per passare alla fase finale dell'Europa League e lo fa nella complessa sfida contro l'Az Alkmaar. Gattuso manda in campo la sua squadra con il 4-2-3-1. Ospina in porta; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam; poi Fabian Ruiz e Bakayoko; davanti Politano, Zielinski e Insigne; Mertens unico attaccante puro. Napoli in vantaggio dopo soli sei minuti.

Di Lorenzo mette in mezzo, Mertens è puntuale all'appuntamento con la sfera e insacca. I padroni di casa lottano e trovano il pari grazie a Martins all'8' della ripresa. Al 15' Ospina para un rigore a Koopmeiners. Finisce 1-1. Per il Napoli qualificazione rinviata alla prossima partita.

