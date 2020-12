Il Gubbio perde Cucchietti, doppia frattura della mandibola

Foto: belfiore

Sabato a Matelica esordio tra i pali di Zamarion

03 dicembre 2020 a

Uno scontro fortuito di gioco e Cucchietti finisce in ospedale. Il portiere del Gubbio, tra i migliori nelle ultime prestazioni con Perugia, Triestina e Feralpi è stato trasferito subito dopo l'allenamento all'ospedale di Branca mentre venerdì sarà sottoposto a intervento chirurgico a Perugia. Sabato nell'anticipo contro il Matelica allo stadio Helvia Recina di Macerata farà il suo esordio tra i pali Zamarion, portiere di scuola Roma. Una brutta tegola per Torrente ormai ogni settimana costretto a fare i conti con problemi di formazione dovuti a continui infortuni e a una rosa come ricordato più volte ridotta all'osso.

