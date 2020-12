Sir-Modena 3-0, Perugia torna subito al comando

Foto: foto testa

I Block Devils rispondono a Civitanova e superano la Leo Shoes

Luca Mercadini 03 dicembre 2020 a

Civitanova chiama, Perugia risponde. La Lube supera Cisterna 3-0 e si porta in testa, la Sir replica superando Modena 3-0 al PalaBarton e a distanza di 24 ore torna subito al comando. La squadra di Heynen non fa sconti. A nessuno, tanto meno alla Leo Shoes che, soprattutto nel secondo e terzo set, ha la possibilità di chiudere il parziale a suo favore ma si deve scontrare contro la granitica formazione perugina che quando il gioco si fa duro non sbaglia un colpo. E così dopo un primo set terminato sul 25-20, nel secondo parziale Perugia fatica di più ma chiude sul 25-23 con un grande Leon al servizio. Nel terzo game Modena ha una palla set ma deve fare i contri con il ritorno di Perugia che chiude ai vantaggi 26-24 e torna in testa alla classifica.

