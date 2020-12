Bebe Vio al bar con gli amici dopo le 18, multa da 400 euro dei carabinieri

03 dicembre 2020 a

Emergenza Covid: una bevuta da 400 euro per la campionessa Bebe Vio. Nel passato fine settimana, era in un locale insieme ad alcuni suoi amici, ma le 18 erano già trascorse. I carabinieri l'hanno beccata e l'hanno multata. E' La Tribuna di Treviso a riportare la notizia. Il fatto è accaduto a Mogliano Veneto, dove la campionessa vive con la propria famiglia. Era al ristorante Beccofino quando è arrivato il controllo. Stava consumando al banco dopo le 18. I militari sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti. In questi casi la contravvenzione è di 400 euro, mentre il locale rimane chiuso almeno per cinque giorni.

