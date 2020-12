Juventus-Dinamo Kiev 3-0, gol e highlights: tris bianconero con Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata | Video

02 dicembre 2020 a

Nessun problema per la Juve che - già qualificata per gli ottavi di finale di Champions League - all'Allianz Stadium supera 3-0 la Dinamo Kiev e sogna ancora il primo posto del girone. Impresa improbabile ma non impossibile, visto che ai bianconeri servirà battere il Barcellona al Camp Nou con almeno tre gol di scarto. Insomma, missione proibitiva ma sarà un dovere comunque provarci nell'ultimo turno di martedì 8 dicembre. Nel match di Torino di mercoledì 2 dicembre tutto facile sin dai primi minuti, con Federico Chiesa che firma il vantaggio della squadra di Pirlo al 20'.

La partita è corretta vista la notevole differenza di forze in campo e così se la cava con autorevolezza anche l'arbitro Stephanie Frappart, prima donna a dirigere una sfida di Champions League nella storia.

La Juve dilaga nella ripresa, all'8' Cristiano Ronaldo firma la rete del 2-0 con un tocco a porta vuota, il tris lo realizza Morata, al sesto centro nella competizione: lo spagnolo è attualmente il capocannoniere insieme a Haaland del Borussia Dortmund e Rashford del Manchester United.

Ora l'ultima gara contro il Barcellona. Sabato 5 dicembre invece torna la Serie A con il derby di Torino: non ci sarà proprio Morata, squalificato. Fischio d'inizio alle 18.

