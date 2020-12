Borussia Dortmund-Lazio 1-1, gol e highlights: Immobile replica a Guerreiro. Basta un pari per gli ottavi | Video

02 dicembre 2020 a

La Lazio conquista un punto preziosissimo a Dortmund contro il Borussia ed è vicinissima agli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti però dovranno ottenere almeno un punto all'Olimpico nell'ultima partita del girone contro i rivali diretti del Club Brugge, che mercoledì 2 dicembre hanno battuto lo Zenit San Pietroburgo per 3-0 e sono ora a tre lunghezze dalla squadra di Inzaghi, seconda in classifica e imbattuta a quota 9. Dunque basterà un punto dopo l'ottimo pareggio contro il Borussia Dortmund: tedeschi in vantaggio nel finale di primo tempo (44'), grazie a Guerreiro, che ha trafitto Reina al termine di una bella azione corale.

Nella ripresa la reazione dei biancocelesti, con il pareggio arrivato su calcio di rigore, concesso al 22' per un atterramento ai danni di Milinkovic Savic. Dal dischetto l'ex Immobile ha messo dentro l'1-1.

Il risultato non cambia più, Lazio sempre seconda. Ora si decide tutto all'Olimpico contro il Club Brugge, martedì 8 dicembre alle 21.

