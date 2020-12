Borussia Dortmund-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv: sfida tra bomber, Haaland contro Immobile

02 dicembre 2020 a

Serata importante per la Lazio in Champions League. Mercoledì 2 dicembre infatti i biancocelesti, con fischio d'inizio alle 21, saranno impegnati al Westfalenstadion di Dortmund contro il Borussia, per la quinta giornata del girone. In caso di successo la squadra di Inzaghi conquisterebbe il pass per gli ottavi di finale. In classifica tedeschi avanti di un punto sulla Lazio (9 a 8), con Club Brugge a 4 e Zenit a 1. All'andata i biancocelesti vinsero per 3-1. Sfida nella sfida quella tra i due bomber: Haaland contro Immobile, tra l'altro un ex del match.

Queste le probabili formazioni. Borussia Dortmund: Bürki; Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland. All. Favre. Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi. Diretta tv su Sky Sport, canale 253.

