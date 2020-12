Juventus-Dinamo Kiev, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo fa turn over in vista del derby con il Toro

02 dicembre 2020 a

Torna in campo la Juventus in Champions League, dove ha già ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Mercoledì 2 dicembre con fischio d'inizio alle 21 i bianconeri sfideranno la Dinamo Kiev, con l'obiettivo di rimanere in corsa per la vetta del girone prima dello scontro diretto con il Barcellona nell'ultimo turno al Camp Nou. Pirlo pensa comunque anche al derby di sabato 5 dicembre contro il Toro e ricorre a un ampio turn over. In difesa out Chiellini per una ricaduta muscolare alla coscia. Rientra Bonucci, turno di riposo per Cuadrado e Danilo. Alex Sandro torna titolare. Davanti non ci sono dubbi: Morata e Ronaldo, perché Dybala giocherà nel derby vista la squalifica dello spagnolo. Arbitra per la prima volta in Champions una donna: la francese Stephanie Frappart.

Champions League, prima volta di un arbitro donna: Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev

Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Andriyevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Verbic. All. Lucescu. Diretta tv su Sky Sport Uno a partire dalle 21.

