Formula 1, Mick Schumacher guiderà la Haas con il numero 47: "Vi spiego perché". C'entra anche il padre

Mick Schumacher guiderà la Haas in Formula 1 per almeno i prossimi due anni a partire dal 2021. Il figlio d'arte classe 1999 è stato ufficialmente annunciato dalla scuderia statunitense e si è presentato in conferenza stampa insieme alla fidata Sabine Kehm.

Mick ha spiegato il motivo del numero che utilizzerà sulla sua monoposto: "La somma dei compleanni della famiglia fa 47, ovvero i miei due numeri preferiti che, però, in F1 sono già occupati", ha detto. Il 4 infatti è di Lando Norris, mentre il 7 ce l'ha Kimi Raikkonen. E' già comunque grande l'attesa per un nuovo Schumacher in Formula 1 e chissà se Mick riuscirà a reggere la pressione che deriva dall'essere il figlio del pilota probabilmente più forte di tutti i tempi.

