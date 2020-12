Umbria ciclismo, i candidati alla presidenza provinciale di Perugia e i consiglieri

La commissione elettorale ha dichiarato inammissibile Marcello Bernacchia

Sono state rese note le candidature per le elezioni del comitato provinciale di Perugia della Federciclismo. Le consultazioni si svolgeranno sabato 5 dicembre a Pretola, nella stessa giornata in cui verrà eletto anche il presidente regionale. A tal proposito, la commissione elettorale ha dichiarato inammissibile la candidatura di Marcello Bernacchia per “l’esistenza di controversia giudiziaria (N.R.G. 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia) tra lo stesso e la Fci”, che si era presentato per la vice presidenza regionale e anche per la carica di delegato all’assemblea elettiva nazionale per le società affiliate. Alla presidenza del comitato provinciale di Perugia, ora guidato dal presidente uscente Luciano Bracarda, che si è ripresentato alle elezioni, corre anche Andrea Meschini. Sono cinque le candidature per 4 posti di consigliere, ovvero Daniel Brufani, Marco Cardarelli, Alice Calderini, Emiliano Di Battista, Monia Falcinelli, Francesco Masciarri, Sauro Pioppi, Riccardo Proietti.

