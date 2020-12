Atalanta-Midtjylland 1-1, gol e highlights: Romero acciuffa i danesi, ora basta un punto per la qualificazione | Video

01 dicembre 2020 a

Dopo l’impresa di Anfield, l'Atalanta non riesce a superare il fanalino di coda Midtjylland che costringe la squadra di Gasperini al pari per 1-1 nella quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I bergamaschi non sono riusciti a trovare il primo successo a Bergamo ma salgono a 8 punti al secondo posto dietro al Liverpool a 12, con l’Ajax terza a 7 punti. I nerazzurri si giocheranno la qualificazione ad Amsterdam nell’ultima sfida del girone.

Gol Atalanta-Midtjylland

Dopo l’ottima partenza nerazzurra i danesi passano in vantaggio. Al 13’ lancio lungo, Kaba col petto serve Scholz che insacca con un gran tiro dal limite. L’Atalanta accusa il colpo, ci prova al 32’ con Gomez e Pessina ma poco altro nel primo tempo. I padroni di casa rischiano anche nella ripresa. Al 63’ traversa di Kaba, ma c’era offside. Rischiato il gol l’Atalanta si riversa nella metà campo avversaria e al 79’ pareggia: traversone dalla destra di Hateboer e Romero di testa vola in cielo e la mette dentro per l’1-1. La squadra di Gasperini insiste alla ricerca del successo ma il risultato non cambia più. Al prossimo turno la Dea giocherà ad Amsterdam contro l'Ajax, con due risultati su tre a disposizione per la qualificazione agli ottavi.

