Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3, gol e highlights: Darmian e doppio Lukaku, nerazzurri ancora in corsa per gli ottavi | Video

L'Inter supera il Borussia Moenchengladbach in Germania per 3-2 e resta ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una partita in cui i nerazzurri si sono finalmente mostrati all'altezza della competizione, conquistando la prima vittoria nel girone e dimostrando carattere anche nei momenti più difficili. Nel primo tempo a segno Darmian con un diagonale da dentro l'area, su assist di Gagliardini (15'). L'Inter gioca bene e va vicino al raddoppio con Lukaku, ma nel recupero Plea, su cross da destra di Lazaro, realizza l'1-1. In caso di risultato diverso dalla vittoria la squadra di Conte sarebbe fuori da tutte le competizioni europee e pertanto nella ripresa i nerazzurri compiono il massimo sforzo.

Gol Borussia-Inter

Ci pensa quindi Lukaku con una doppietta tra il 19' e il 28' a lanciare la fuga dell'Inter fino al 3-1, ma nel dna dei nerazzurri non c'è la parola tranquillità e quindi al 31' una dormita colossale permette a Plea di firmare il 2-3, poi ancora lui segna il 3-3, annullato dal Var per la posizione irregolare del centravanti. Sospirone di sollievo, l'Inter poi tiene il vantaggio fino alla fine e conquista un successo prezioso. La situazione nel girone è ancora difficile, ma la speranza è più viva che mai. La squadra di Conte è sempre ultima in classifica, con 5 punti, a 7 ci sono Shakhtar e Real Madrid (2-0 per gli ucraini nella sfida di oggi), a 8 comandano ancora i tedeschi. Prossimo turno vedrà lo scontro tra Gladbach e Real, e quello tra Inter e Shakhtar a San Siro. Nerazzurri obbligati a vincere e sperare che tra spagnoli e tedeschi non finisca in parità. Si gioca mercoledì 9 dicembre alle 21.

