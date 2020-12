Atalanta-Midtjylland, probabili formazioni e dove vederla in tv: Muriel favorito su Ilicic, in porta Sportiello

01 dicembre 2020 a

Torna la Champions League martedì 1 dicembre. L'Atalanta ha una chance importante a Bergamo per poter avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi, ospitando i non irresistibili danesi del Midtjylland. In porta torna Sportiello dopo l'infortunio (meno grave del previsto) di Gollini. In difesa Toloi, Romero e Djimsiti; sugli esterni agiranno Hateboer e Gosens; al centro favorito Pessina su Freuler accanto a De Roon. Il Papu Gomez confermato alle spalle di Zapata e Muriel, con quest'ultimo in vantaggio su Ilicic.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Midtjylland: Hansen; Andersson, Høegh, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Mabil, Kraev; Kaba. All. Priske. Diretta tv su Canale5, con fischio d'inizio alle 21.

