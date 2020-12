Borussia Moenchengladbach-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte recupera Lukaku e Brozovic

01 dicembre 2020 a

a

a

Ultima spiaggia per l'Inter in Champions League. Ultimi nel loro girone, i nerazzurri vanno a far visita al Borussia Moenchengladbach, con un solo risultato a disposizione: la vittoria per restare ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Il tecnico Conte recupera Lukaku che guiderà l'attacco con al fianco Lautaro Martinez.

Sassuolo-Inter 0-3, gol e highlights: i nerazzurri sbancano Reggio Emilia con Sanchez, un autogol e Gagliardini | Video

Sulla corsia di sinistra torna Young dopo il turn over in campionato, mentre a centrocampo - out Vidal - rientra Brozovic, guarito dal Covid. Sulla destra Darmian ancora preferito a Hakimi. Queste le probabili formazioni. Borussia Moenchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte. Diretta tv su Sky Sport 1 (201), fischio d'inizio alle 21.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.