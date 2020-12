Tennis, Jannik Sinner si allena per gli Australian Open. Ma l'ultimo post su Instagram scatena le sue fan | Foto

01 dicembre 2020 a

Jannik Sinner mania in Italia. L'exploit del giovane tennista azzurro ha dato un grande impulso all'intero movimento e tanta gente sta tornando ad affezionarsi al mondo della racchetta, a cominciare ovviamente dai ragazzi. Sinner, dopo il primo successo nei tornei Atp a Sofia, si sta ora preparando per la prossima stagione, che vedrà la prima tappa importante nell'Open d'Australia. Non è stata ancora decisa la data ma probabilmente il primo torneo dello Slam avrà inizio a gennaio.

Intanto Sinner si sta allenando duramente e nell'ultimo post su Instagram ha fatto vedere di essere già in buona forma, tanto da aprire in due addirittura una palla medica. Oltre all'aspetto sportivo, da segnalare come Jannik sia molto apprezzato dal pubblico femminile, con una marea di ragazze che inondano i suoi post con commenti piuttosto audaci. Jannik mania a tutti gli effetti.

