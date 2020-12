Vibo-Sir 1-3, Perugia festeggia nel mare di Pizzo Calabro

Dopo la vittoria giornata di relax per Atanasijevic e compagni. Heynen preferisce la bicicletta

Una giornata di relax in riva al mare. La Sir dopo la convincente vittoria contro Vibo Valentia si è presa qualche ora di riposo in attesa di tornare a Perugia. La squadra, in pullman, si è concessa una gita fino alla costa calabrese e pure un tuffo nel mare di Pizzo Calabro, mentre Vital Heynen ha preferito una corsa in bicicletta tra le campagne circostanti. L’aereo della truppa bianconera partiva, infatti, alle 19 e c’è stato quindi tutto il tempo per un po’ di svago dopo i giorni di clausura causa Covid e il trittico di impegni serrati della scorsa settimana con tre gare nel giro di sette giorni. Da martedì, invece, di nuovo in palestra, al PalaBarton. Giovedì, ore 20, c’è la gara di recupero contro Modena.

