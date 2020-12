Covid in Formula 1, positivo Lewis Hamilton. La Mercedes: "Sintomi lievi". Il pilota dovrà saltare il Gran Premo del Bahrein

01 dicembre 2020 a

Lewis Hamilton è positivo al Covid 19. Il sette volte campione del mondo è risultato contagiato dalla pandemia nei test obbligatori della federazione. Lo annuncia la Fia con un tweet. Il pilota è in isolamento e non potrà partecipare al Gran Premio del Bahrein previsto per il fine settimana a Sakhir. La Mercedes conferma: "Ci rammarica annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid 19 e non potrà partecipare al Gp di Sakhir di questo fine settimana. Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha restituito ogni volta un risultato negativo, l'ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio al Bahrain International Circuit come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell'arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi fatto un ulteriore test che ha restituito un risultato positivo". La Mercedes ha spiegato che si sta ora isolando in conformità con i protocolli e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi "è altrimenti in forma e l'intera squadra gli invia i suoi migliori auguri per una rapida guarigione". Il team presto annuncerà il nome del sostituto.

