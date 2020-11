Genoa-Parma 1-2, gol e highlights: super Gervinho, doppietta da favola. Shomurodov non basta ai rossoblù | Video

30 novembre 2020 a

Il Parma supera 2-1 in trasferta a Marassi il Genoa nel posticipo della nona giornata di Serie A. Decisiva per i ducali la doppietta di Gervinho, a segno al 10’ del primo tempo e al 2’ della ripresa.

Per l'ivoriano seconda doppietta stagionale dopo quella di San Siro nel 2-2 contro l'Inter.

Di Shomurodov, al 5’ del secondo tempo, il gol del 2-1, il primo in Serie A per l’attaccante del Grifone. I liguri restano così fermi a 5 punti in classifica, al penultimo posto, mentre gli emiliani avanzano a 9.

Per la squadra di Maran è crisi sempre più nera, visto che l'unica vittoria è arrivata alla prima giornata contro il Crotone. Boccata d'ossigeno invece per la formazione di Liverani.

