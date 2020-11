Torino-Sampdoria 2-2, gol e highlights: Candreva e Quagliarella ribaltano Belotti, poi Meitè salva i granata | Video

30 novembre 2020 a

a

a

E' finita 2-2 all'Olimpico Grande Torino tra i padroni di casa dei granata e la Sampdoria, nel match valevole per la nona giornata di Serie A. Un match comunque divertente ed equilibrato, al termine del quale il risultato è stato sostanzialmente giusto.

Vantaggio iniziale dei granata grazie al bomber Belotti, che sfrutta al meglio un assist pregevole di Singo (25').

Nella ripresa i blucerchiati reagiscono e ribaltano il punteggio nell'arco di 9', tra il 54' e il 63', con le reti di Candreva per il provvisorio 1-1, e poi con il solito Quagliarella, che firma il più classico dei gol dell'ex.

Al 32' del secondo tempo però arriva il pareggio del Toro, con un guizzo di Meitè, tra i migliori in campo. Con questo risultato la squadra di Giampaolo sale a quota 6 punti, 11 invece quelli per la formazione di Ranieri.

Prossimo turno due grandi sfide per entrambe le compagini: c'è il derby contro la Juve per il Toro, per la Samp a Marassi la capolista Milan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.