Genoa-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Paleari in porta per Maran, Liverani dà fiducia a Brunetta

Sarà Genoa-Parma il match che chiuderà, lunedì 30 novembre alle 20,45 a Marassi, il programma della nona giornata di Serie A. Sfida di bassa classifica, con le due squadre divise soltanto da un punto, 5 dei rossoblù contro i 6 degli emiliani. Maran schiererà Paleari in porta all'esordio in Serie A, per via delle indisponibilità di Perin e di quella in extremis di Marchetti. Due ballottaggi tra centrocampo e attacco sono Rovella-Sturaro e Schomurodov-Pandev, con i primi favoriti. Per quanto riguarda il Parma, non convocati Sohm e Cyprien. Liverani potrebbe dare fiducia all'argentino Brunetta, reduce dalla doppietta al Cosenza in Coppa Italia. A centrocampo l'ex Kucka.

Queste le probabili formazioni. Genoa: Paleari; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov. All. Maran. Parma: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Brunetta, Gervinho; Inglese. All. Liverani. Diretta tv su Sky Sport Serie A (202) dalle 20,45.

