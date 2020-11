Champions League, prima volta di un arbitro donna: Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev

30 novembre 2020 a

Svolta storica in Champions. Cade un altro tabù infatti nel mondo del calcio, con il match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev in programma mercoledì 2 dicembre a Torino che sarà arbitrato per la prima volta da una donna, dalla direttrice di gara Stephanie Frappart.

Il fischietto francese ha già arbitrato nel campionato transalpino e ha diretto la finale di Supercoppa europea del 2019, quest’anno l’esordio in Europa League avvenuto lo scorso mese. Ora un altro ulteriore tassello nella sua carriera. La Juventus è già qualificata agli ottavi di finale della competizione con due giornate di anticipo.

