Alvaro Recoba, dal pallone ai fornelli in Uruguay: el Chino si piazza secondo a Celebrity Masterchef

30 novembre 2020 a

a

a

Per la serie, chi l'avrebbe mai detto. Da talento sul campo a talento in cucina. Alvaro Recoba, el Chino, ex fantasista dell'Inter dal 1997 al 2007, una volta appese le scarpette al chiodo si è dedicato alla bella vita in Uruguay. E così recentemente ha deciso di coltivare un'altra passione, quella per il buon cibo. Ha partecipato a Celebrity Masterchef Uruguay e si è piazzato al secondo posto.

Il talento uruguaiano, dopo una vita passata ad incantare gli stadi mondiali con il suo mancino (con i nerazzurri ha vinto due scudetti, una Coppa Uefa, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Europee), ha scoperto una grande passione appunto ai fornelli ed è stato battuto soltanto da Aldo Martinez.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.