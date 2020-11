Torino-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv: granata con Belotti, Ranieri sceglie Ramirez

30 novembre 2020 a

Si affrontano due squadre in difficoltà all'Olimpico Grande Torino lunedì 30 novembre, nel match valevole per la nona giornata di Serie A. Il Torino ospita infatti la Sampdoria: i granata sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Entella ma soprattutto hanno soltanto 5 punti in campionato e nell'ultima giornata a San Siro contro l'Inter, in vantaggio 2-0 a 30' dalla fine si sono fatti rimontare fino al 4-2 finale per i nerazzurri. Dall'altra parte i blucerchiati arrivano pure loro da due ko di fila contro Juve e Bologna. Toro ancora senza Giampaolo positivo al Covid, sempre Conti in panchina, ma con un Belotti in più davanti. Ranieri schiera invece Quagliarella, con Ramirez in vantaggio su Verre nel ruolo di rifinitore.

Queste le probabili formazioni. Torino: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. (A disposizione: Milinkovic Savic, Rosati, Rodriguez, Buongiorno, Kryeziu, Izzo, Murru, Segre, Edera, Bonazzoli, Verdi). All. Conti (Giampaolo positivo al Covid). Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. (A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Ferrari, Leris, Askildsen, Adrien Silva, Damsgaard, Verre, La Gumina, Gabbiadini, Prelec). All. Ranieri. Diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport Serie A (201 e 202). Fischio d'inizio alle 18,30.

