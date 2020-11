Maradona, il campo di allenamento a Soccavo abbandonato da anni. I cittadini a Storie Italiane ne chiedono il recupero | Video

30 novembre 2020 a

a

a

Si parla ancora di Maradona a Storie Italiane su Rai1, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Nella puntata di lunedì 30 novembre l'inviata Barbara Di Palma si è collegata da Soccavo, sede del centro Paradiso dove Maradona si allenava con il Napoli ai tempi d'oro dei due scudetti nell'epopea Ferlaino.

Ebbene, il centro è in stato di abbandono da anni, e così i residenti hanno chiesto a gran voce il suo recupero e la restituzione alla città. Anche questo in fondo sarebbe un modo perfetto per onorare la memoria del più grande giocatore di tutti i tempi. Attualmente il Napoli ha cambiato sede degli allenamenti, con le sedute che si svolgono a Castelvolturno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.