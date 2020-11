Maradona, Saviano a Che tempo che fa: "Col pallone ci ha fatto dimenticare lo schifo di vita che si faceva al sud"

29 novembre 2020 a

a

a

Momento toccante a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai3. Nella puntata di domenica 29 novembre, Roberto Saviano ha ricordato infatti Diego Armando Maradona, a quattro giorni dalla sua morte a Buenos Aires ad appena 60 anni. Saviano ha davvero emozionato e da napoletano doc ha raccontato appunto l'eroe dei due scudetti ("quasi tre", ha rimarcato lo scrittore) dei partenopei. "Ha interpretato il riscatto sociale dei napoletani nei confronti del nord - ha sottolineato Saviano - col pallone Diego ti faceva dimenticare tutta la schifezza di vita che si faceva al sud. In trasferta, i cori che accoglievano i napoletani erano: lavatevi, Napoli-colera, non siete italiani. Maradona ne era rimasto sconvolto. E così le vittorie del Napoli con lui furono la rivincita del sud sul nord".

Maradona, Raffaella Carrà e il primo incontro: "Fu a Buenos Aires, lui aveva 18 anni. Per colpa mia finì in prigione" | Video

Saviano ha quindi ricordato la famosa semifinale dei Mondiali di Italia 90 tra Argentina e Italia, vinta poi dai sudamericani ai rigori. "La partita fu disputata proprio al San Paolo. Io avevo 11 anni ed ero lì - ha ricordato ancora lo scrittore -. Al pareggio dell'Argentina, i non napoletani iniziarono a prendersela con Maradona. E lì accadde qualcosa di incredibile: per un attimo la curva del San Paolo smise di tifare, come se stesse prendendo respiro. E poi si sentì solo: 'Diego! Diego!'. Iniziammo tutti a tifare per Maradona". Infine Saviano ha rivelato cosa abbia rappresentato per lui Diego Armando Maradona: "Diego è stata la mia infanzia - ha affermato -. Gran parte dei momenti felici passati con mio padre li devo a lui. Sarà sempre la gioia negli occhi di un bambino che indossa la maglia del calciatore più forte del mondo". Un monologo da brividi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.