Napoli-Roma 4-0, gol e highlights: punizione alla Maradona per Insigne. Poi Ruiz, Mertens e Politano | Video

Il Napoli ritrova la vittoria in campionato dopo il ko con il Milan, batte la Roma 4-0 e la aggancia in classifica a quota 17 punti, al terzo posto e a -6 dalla vetta occupata dai rossoneri. Una serata speciale per i partenopei, scesi in campo con una maglia in stile Argentina, omaggio a Diego Armando Maradona, il capitano eroe dei due scudetti azzurri morto mercoledì scorso. E l'anima di Maradona forse si è materializzata al San Paolo, quando Insigne al 31' proprio su punizione, la specialità del Pibe de Oro, ha sbloccato la gara trafiggendo Mirante.

Giallorossi sempre in difficoltà, come bloccati dalla grande motivazione dei partenopei. E così nella ripresa è arrivato il raddoppio al 20', a opera di Fabian Ruiz, che di fatto ha messo in ghiaccio la partita con un preciso sinistro dalla distanza.

Nel finale c'è stato spazio per la zampata di Dries Ciro Mertens, che ha voluto mettere la sua impronta sul match, firmando la rete del 3-0 al minuto 36.

Ma non è finita qui. Evidentemente anche Maradona da lassù aveva voglia di festeggiare un po' di più. E così al 42' il Napoli ha calato il poker, per merito di Politano, entrato tra l'altro 20 minuti prima al posto di Lozano.

Con questo risultato Napoli al terzo posto a pari punti proprio con la Roma. Prossimo turno domenica 6 dicembre per la decima giornata: la squadra di Gattuso sarà di scena a Crotone, per la formazione di Fonseca gara all'Olimpico contro il Sassuolo.

