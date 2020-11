Vibo-Sir 1-3, Perugia torna in vetta

Grande partita di Perugia con un Leon fantastico dai nove metri

29 novembre 2020

Dopo Milano ancora una grande vittoria della Sir che sta riacquistando alla grande lo smalto dei tempi migliori dopo la fase Covid. Al PalaMaiata finisce 3-1 per Perugia in una gara molto combattuta che conferma la bontà della formazione di Baldovin. Vibo aveva vinto con la Lube e Trento e ci ha provato anche con Perugia. Ma contro la Sir non c'è stato niente da fare e così alla fine dei quattro set la squadra di Heynen torna in testa alla classifica con una gara in meno. I parziali: 25-23, 27-29, 25-17 e 25-22. Combattutissimo il secondo set dove la Sir era riuscita ad annullare cinque set ball ai calabresi.

