Cagliari-Spezia 2-2, gol e highlights: Joao Pedro e Pavoletti non bastano ai sardi. Nzola su rigore pareggia nel recupero | Video

29 novembre 2020 a

a

a

Pareggio beffa per il Cagliari, 2-2 contro lo Spezia nel match delle 18 di domenica 29 novembre, valevole per la nona giornata di Serie A. Liguri in vantaggio nel primo tempo con il gol di Gyasi al minuto 36.

La frazione si chiude senza altri sussulti, con i sardi che dopo la scoppola subita a Torino dalla Juve faticano a trovare la reazione. Reazione che tuttavia arriva in apertura di ripresa, e si concretizza con due gol in sei minuti: prima è Joao Pedro a firmare il momentaneo pareggio al 7'.

Poi dopo un anno torna al gol Pavoletti al 13' a distanza di oltre un anno. Per il centravanti è la fine di un incubo, con la scorsa stagione buttata via a causa di un doppio infortunio al crociato del ginocchio.

Splendida la rete di Pavoletti con un pregevole colpo di tacco. Sembra fatta per i rossoblù, ma in pieno recupero lo Spezia acciuffa un insperato pareggio su calcio di rigore.

Dagli undici metri Nzola realizza il gol del 2-2. Con questo risultato il Cagliari sale a quota 11 punti, lo Spezia avanza a 10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.