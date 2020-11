Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv: partenopei in maglia speciale per Maradona. Fonseca ritrova Dzeko

29 novembre 2020 a

Si gioca al San Paolo il posticipo di domenica 29 novembre tra Napoli e Roma, match valevole per la nona giornata di Serie A. La formazione di Gattuso scenderà in campo con una maglia speciale, simile a quella della nazionale argentina, in memoria di Diego Armando Maradona, vincitore di due scudetti nel Napoli e mito dei tifosi partenopei, morto mercoledì scorso. Un omaggio purtroppo senza pubblico, ma comunque da brividi. Davanti, senza l'infortunato Osimhen, tridente composto da Lozano, Mertens e Insigne. Dall'altra parte Fonseca ritrova Dzeko.

Queste le probabili formazioni. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne. (A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna, Llorente). All. Gattuso. Roma: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. (A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Juan Jesus, Feratovic, Calafiori, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral, Providence). All. Fonseca. Diretta tv dalle 20,45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (201 e 202).

