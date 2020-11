Juventus, Pirlo verso l'esonero: Pochettino allenatore. Cristiano Ronaldo via in estate: bomba del giornale spagnolo Don Balòn

29 novembre 2020 a

a

a

Juventus, dopo il pareggio col Benevento in campionato, un cambio di rotta può avvenire in qualsiasi momento con l'esonero dell'allenatore Andrea Pirlo e la squadra affidata a un nuovo tecnico, stavolta di esperienza: il primo nome è quello di Mauricio Pochettino.

A sostenerlo è Don Balòn, noto giornale sportivo spagnolo, che oggi domenica 29 novembre, dipinge nuovi scenari per la Vecchia Signora alle prese con risultati deludenti.

Viene anche spiegato su Cristiano Ronaldo che il "licenziamento potrebbe anche finire per significare la partenza del portoghese durante il prossimo mercato estivo".

Su Pochettino viene detto che l'allenatore è ancora senza squadra dopo essere stato legato, il suo nome, al "Manchester United e al Paris Saint Germain" nelle ultime settimane e che il profilo è ben visto a Torino per il suo "miracolo in Champions League di portare il Tottenham in finale".

Il giornale spagnolo definisce decisivi i prossimi impegni perché Pirlo cambi rotta ai risultati alla guida della Juventus, a cominciare dal derby contro il Torino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.