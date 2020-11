Gubbio-Feralpisalò 1-1, Pasquato illude i rossoblù: Legati pareggia nel finale

29 novembre 2020 a

Un pareggio che se prima del match poteva essere accolto con positività, alla fine lascia un pizzico di amaro in bocca. Il Gubbio infatti conquista il suo quinto risultato utile di fila grazie all'1-1 maturato al Barbetti contro la Feralpisalò, nella gara valevole per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Rossoblù di Torrente avanti al 28' in virtù della rete di Pasquato.

La reazione dei lombardi, secondi in classifica a -2 dalla capolista Sudtirol, è senza dubbio significativa, ma il Gubbio regge bene l'urto. Fino al minuto 39 della ripresa, quando Legati realizza la rete del definitivo 1-1. In classifica ora il Gubbio sale a quota 12 punti, sempre nelle sabbie mobili della graduatoria, ma sicuramente rispetto a qualche settimana fa è tutto un altro mondo. Prossimo turno sabato 5 dicembre, in trasferta a Matelica.

