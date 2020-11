Sudtirol-Perugia 1-1: Grifo avanti con Melchiorri, poi il rigore di Casiraghi

Nicola Uras 29 novembre 2020 a

Il Perugia si prende un punto dalla trasferta di Bolzano contro la capolista Sudtirol. Finisce 1-1 al Druso e c'è del rammarico in casa biancorossa per essere riusciti a passare in vantaggio dopo appena 2' senza però riuscire a raddoppiare nonostante le occasioni avute. Poi il rigore che ha riportato la gara in equilibrio alla fine del primo tempo. Nella ripresa sia il Grifo che la formazione bolzanina preferiscono non prendersi rischi e la partita scorre senza particolari sussulti lasciando così la classifica sostanzialmente invariata in attesa dei posticipi di Padova, Triestina e Modena.

Il Perugia passa in vantaggio dopo appena 2': angolo di Burrai, al centro dell'area svetta Murano il cui colpo di testa viene toccato quanto basta dal portiere Poluzzi per far sbattere la palla sul palo, ma sulla palla vagante a pochi centimetri dalla linea di porta è rapido ad avventarsi Melchiorri: 0-1. Per i biancorossi la partita si mette nel miglior modo possibile e sugli spazi hanno quattro occasioni per raddoppiare, tutte fallite. Al 9' è molto bravo Poluzzi a salvare sul tocco sotto misura di Melchiorri ben servito da Elia. Ancora il portiere del Sudtirol si oppone a Elia (19') mentre al 31' è Falzerano a non inquadrare la porta da posizione molto favorevole, Infine sono i bolzanini a regalare una palla d'oro a Melchiorri che, forse sorpreso di trovarsi solo di fronte a Poluzzi, si fa ipnotizzare dallo stesso portiere sciupano una occasione d'oro (37'). Il Sudtirol, a parte una sfilza di calci d'angolo e un paio di situazioni con Magnaghi e Rover, non si fa vedere mai dalla parte di Fulignati. Ma al 40' l'arbitro Cosso fischia un rigore contro il Perugia (fallo di Rosi su Rover): sul dischetto ci va Casiraghi e realizza spiazzando il numero uno biancorosso (1-1, 41'). Il Sudtirol reclama un altro rigore (Burrai su Casiraghi, che viene ammonito per simulazione), poi nella ripresa - a parte un paio di sgroppate di Rosi - non succede quasi nulla.

