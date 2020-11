Milan-Fiorentina 2-0, gol e highlights: Romagnoli e Kessié stendono la Viola. Rossoneri sempre più primi | Video

29 novembre 2020 a

Il Milan liquida anche senza Ibrahimovic la pratica Fiorentina e vola sempre di più in vetta alla classifica di Serie A. Nel match valevole per la nona giornata, i rossoneri non hanno avuto più di tanti problemi con la Viola di Prandelli, alla seconda sconfitta in altrettante partite di campionato.

Al 17' sblocca la situazione Romagnoli, il raddoppio al 28' su rigore da parte di Kessié.

Lo stesso centrocampista ivoriano ha sbagliato un altro penalty nel finale di prima frazione, facendosi parare il tiro da Dragowski. Nella ripresa - eccezion fatta per un paio di iniziative di Ribery - la Fiorentina non è praticamente quasi mai riuscita a impensierire Donnarumma.

Il Milan sale così a 23 punti, mantiene i 5 punti di vantaggio sull'Inter e ora si proietta già alla prossima sfida, a Genova contro la Sampdoria, domenica 6 dicembre.

