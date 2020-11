Gp Bahrain, Grosjean shock: la monoposto si spezza e prende fuoco. Per il pilota bruciature a mani e caviglie | Video Sky

29 novembre 2020 a





Paura terribile in Formula 1 al Gp del Bahrain. Nel corso del primo giro dopo la partenza c’è stato un incidente con la Haas di Grosjean che è andata a sbattere contro le barriere, si è spezzata in due ed è andata in fiamme. Impressionanti le immagini dopo l’incidente con la monoposto che appunto si è spezzata in due andando a sbattere contro un muro di protezione dopo un contatto con Kvjat ed ha preso fuoco. Grosjean non ha perso conoscenza, è riuscito ad uscire dalla macchina tra le fiamme con la monoposto incastrata nella barriera.

"È stato spaventoso da vedere, ma siamo contenti di vedere Romain uscire dalla Medical Car", ha twittato il suo team. Il pilota è stato portato in ospedale con l’elicottero per accertamenti. Il pilota dopo l’incidente ha riportato delle bruciature a mani e caviglie e si sospetta delle fratture alle costole. "Ha qualche piccola incrinatura, ma è cosciente e sta bene, se c’è altro lo scopriranno in ospedale", ha detto il team pincipal della Haas Günther Steiner.

