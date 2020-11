Lazio-Udinese 1-3, gol e highlights: tris dei friulani con Arslan, Pussetto e Forestieri. Inutile la rete di Immobile | Video

29 novembre 2020 a

Brutto scivolone all'Olimpico per la Lazio, che cade a sorpresa in casa contro l'Udinese, nel match valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo il successo in Champions sullo Zenit, i biancocelesti sono stati travolti 3-1 dalla squadra di Gotti.

Al 18' vantaggio bianconero con Arslan con un bel tiro da fuori area. La Lazio ci prova, con generosità ma senza la necessaria lucidità, e così nel finale di primo tempo l'Udinese raddoppia con Pussetto, su assist di Pereyra.

Nella ripresa ci si attende la reazione veemente della squadra di Simone Inzaghi, che però non riesce a incidere con Luis Alberto e Immobile non in grande giornata. E così al 25' arriva addirittura il terzo gol dei friulani grazie a un guizzo di Forestieri.

La partita in pratica finisce qui, c'è tempo soltanto a 10' dalla conclusione per la rete della bandiera biancoceleste, a opera di Immobile su calcio di rigore.

Con questo risultato la Lazio resta a quota 14, mentre l'Udinese sale a 10 punti. Per i bianconeri seconda vittoria di fila.

