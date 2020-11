Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv: chance per Tonali tra i rossoneri, Prandelli recupera Ribery

29 novembre 2020 a

La capolista Milan ha l'occasione per allungare in classifica contro la Fiorentina a San Siro, nel match valevole per la nona giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15. Pioli (assente pure lui per il Covid, in panchina ancora Bonera), dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Al suo posto giocherà Rebic, con Calhanoglu, Diaz e Saelemaekers a supporto. A centrocampo chance per Tonali.

In casa Fiorentina Prandelli recupera Ribery, protagonista nell’ultimo successo viola al Meazza nella scorsa stagione. Al suo fianco Vlahovic favorito su Cutrone e Kouamè. Queste le probabili formazioni. Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. All. Bonera (Pioli e Murelli positivi al Covid). Fiorentina: Dragowski; Biraghi, Pezzella, Milenkovic, Caceres; Borja Valero, Pulgar, Amrabat; Castrovilli; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli. Diretta tv su Dazn dalle 15.

