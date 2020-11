Boxe, il ritorno di Tyson contro Roy Jones jr finisce in parità. Iron Mike ammette: "Non sono più un gigante" | Video

29 novembre 2020 a

L’incontro spettacolo di boxe tra Mike Tyson e Roy Jones jr, andato in scena allo Staples Center di Los Angeles, è finito in parità. Iron Mike torna sul ring a 54 anni contro Roy Jones jr 51. E al termine di 8 riprese intense e piene di lampi di classe i giudici non assegnano la vittoria. Il Campione del Mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, non è riuscito ad avere la meglio sull’avversario Roy Jones Jr. che era ai vertici nel 2003-2004. Tyson si è allenato duramente negli ultimi mesi e sembra essere in forma anche se non combatteva addirittura da oltre 15 anni. L’11 giugno 2005 fu sconfitto per ko alla sesta ripresa dall’irlandese Kevin McBride e decise di ritirarsi. Jones jr ha posto fine invece alla propria carriera nel 2018, quando prevalse ai punti su Scott Sigmon. Questi gli highlights da Eurosport.



Highlights Tyson Jones

Tyson e Jones non sono tornati comunque a combattere solo per la gloria. Guadagneranno infatti ben 20 milioni di dollari a testa, con Iron Mike che ha dichiarato che devolverà tutto in beneficenza. Inoltre i due pugili prenderanno una percentuale anche dalla vendita del match in pay-tv. Per quanto riguarda il match, Tyson ha dominato il primo round colpendo più volte Jones, che poi si riprende e nel terzo round ha messo a segno dei colpi importanti. Nel quarto round ancora Tyson all’attacco con due montanti ben assestati. Jones risponde comunque colpo su colpo, fino all’ottava ripresa dove Tyson cerca il pugno finale, ma alla fine i giudici assegnano la parità. "Non sono più un gigante, non combattevo da 15 anni. Ammetto che Jones mi ha fatto male con un gancio sinistro", ha detto Tyson al termine del match. "Ma rimarrò ancora sul ring", ha aggiunto. E mentre già si pensa alla rivincita, Iron Mike cita Diego Maradona: "Nel 1986 i nostri due Mondiali", ha ricordato.

