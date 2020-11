Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi con Immobile e Correa, tra i pali torna Strakosha

29 novembre 2020 a

Lazio in campo all'Olimpico contro l'Udinese nel lunch match di domenica 29 novembre, valevole per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti sono chiamati a scalare la classifica, nella prima tappa di una serie di gare sulla carta alla portata. Dopo l'Udinese infatti ecco Spezia, Verona e Benevento. Intanto però c'è la squadra di Gotti da battere, che è sì nelle zone basse della classifica ma che ha dimostrato soprattutto di subire pochi gol.

La Lazio di Simone Inzaghi, dopo la vittoria in Champions sullo Zenit, si affida alla coppia d'attacco composta da Immobile e Correa. Tra i pali torna Strakosha guarito dal Covid, mentre per lo stesso motivo è ancora out Milinkovic Savic. Dall'altra parte la coppia offensiva è Okaka Pussetto. Da segnalare l'omaggio a Maradona dei biancocelesti, con la maglia speciale AD10S sul lato destro del petto. Queste le probabili formazioni. Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akrpo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi. Udinese: Musso; Becao, Nuytinck; Samir; Stryger Larsen, Arslan, De Paul, Pereyra, Zeegelar; Osaka, Pussetto. All. Gotti. Diretta tv su Dazn dalle 12,30.

