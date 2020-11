Autumn Nations Cup di rugby, l'Italia dura solo un tempo poi soccombe: la Francia vince 36-5

28 novembre 2020 a

a

a

Sconfitta per l'Italia del rugby in campo per l'Autumn Nations Cup: contro la Francia nella serata di sabato 28 novembre allo stade de France, con diretta tv sul canale 20 Mediaset e telecronaca curata da Gianluca Barca e Mauro Bergamasco, gli azzurri in pratica sono durati un tempo, nel quale hanno provato a dare del filo da torcere ai galletti, riuscendo persino ad andare avanti nel punteggio sul 5-3. Poi monologo transalpino, con primo tempo che si è chiuso 10-5. Nel secondo una sola squadra in campo, fino al 36-5 finale. Per l'Italia il bilancio di questa Autumn Nations Cup è di una vittoria contro le isole Fiji e due sconfitte rispettivamente contro Scozia e Francia. Queste le formazioni iniziali. Francia: Dulin, Thomas, Barraque, Danty, Villière, Jalibert, Serin, Jelonch, Macalou, Woki, Pesenti, Geraci, Aldegheri, Mauvaka, Neti. All. Galthie. Italia: Minozzi, Trulla, Zanon, Canna, Sperandio, Garbisi, Violi, Steyn, Meyer, Mbanda, Cannone, Lazzaroni, Zilocchi, Bigi, Fischetti. All. Smith.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.