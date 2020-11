Rapajc a Perugia. Padre Mauro Angelini: "Il nostro Maradona è in città"

28 novembre 2020 a

a

a

Milan Rapajc a Perugia. La notizia arriva da padre Mauro Angelini, parroco della Chiesa del Gesù e ormai da anni padre spirituale del Perugia. Una presenza graditissima quella del croato in città. Ad annunciarla - lo racconta CalcioGrifo.it - è stato lo stesso padre Mauro in una chat tra tifosi: "Ragazzi, oggi è venuto a trovarmi il nostro Maradona" ha scritto.

Morto Maradona, quella partita al Curi contro il Perugia e la marcatura di Benedetti. Il video

Il fuoriclasse croato, 47 anni, oggi oltre ad avere svariati interessi nel ramo imprenditoriale, fa il procuratore e passa spesso a Perugia, non appena ne ha la possibilità, per fare visita ai tanti amici che ha lasciato nella sua magnifica esperienza in biancorosso. Rapajc con il Grifo ha giocato quattro stagioni (121 partite e 20 gol) mettendo la firma sulla terza storica promozione in A.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.