Oddo verso l'esonero a Pescara, al suo posto Breda: ex del Perugia si scambiano panchina

Nicola Uras 28 novembre 2020

Scambio di panchina tra ex biancorossi: Massimo Oddo nelle prossime ore sarà esonerato, al suo posto Roberto Breda. Fatale al campione del mondo 2006 a Berlino l'ennesima sconfitta: il suo Pescara è penultimo e ha perso 7 delle nove partite sin qui disputate. Un disastro che segue la retrocessione con il Perugia dello scorso agosto e le infinite polemiche per la scelta di essere andato ad allenare proprio quel Pescara salvatosi ai rigori nella sfida del Curi.

Avvocati perugini contro Oddo: esposto alla procura Figc, contestata la condotta dell'ex tecnico

Per Oddo si tratta del quarto esonero in carriera (Pescara, Udinese, Perugia e di nuovo Pescara, a Crotone si era dimesso). Al suo posto tocca a Roberto Breda che allenò il Perugia nella stagione 2017/2018 subentrando a Federico Giunti per poi essere sollevato dall'incarico a una giornata dalla fine del campionato a play off conquistati.

