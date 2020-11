Benevento-Juventus 1-1, gol e highlights: a segno Morata e Letizia

28 novembre 2020 a

a

a

La Juventus di Pirlo non spicca il volo. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, altra frenata dei bianconeri (senza Ronaldo, lasciato a riposo) che si fanno raggiungere dal Benevento: 1-1. L'Inter sorpassa i bianconeri e il Milan può andare in fuga.

Bianconeri in vantaggio dopo 21': bel lancio di Chiesa per Morata che infila la difesa campana e con il sinistro scarica in porta. La Juve non riesce però a raddoppiare e sul finale di frazione subisce il pareggio del Benevento: chirurgico diagonale di Letizia dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di un errore in disimpegno di Arthur (48'). Nella ripresa il Benevento si difende, la Juventus spinge ma pasticcia troppo negli ultimi venti metri e quando trova le occasioni giusta sbatte contro super Montipò.

