Sudtirol-Perugia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Un Perugia rinnovato nei singoli rispetto al derby con il Gubbio ma che a Bolzano riparte dall’ormai collaudato 3-5-2. Una sfida delicata quella con il Sudtirol, attuale capolista del girone B e che, con 25 punti, ha tre lunghezze di vantaggio sui biancorossi. “Giocheremo contro un avversario che merita di stare lassù. Il Sudtirol è duttile. Non sappiamo se ci aspetterà oppure presserà alto. Tatticamente sarà una gara complicata e più difficile per noi perché non sappiamo come ci affronterà” racconta alla vigilia Fabio Caserta. Sul modulo: "La squadra ha trovato una quadratura. Quando sono arrivato, volevo fare un altro sistema di gioco, poi mi sono adattato alle caratteristiche dei singoli, stiamo facendo bene".

Oltre gli indisponibili Konate e Negro, si fermano Favalli (affaticamento) e Lunghi. Kouan e Dragomir presenti ma non sono ancora al top. Fischio d'inizio alle ore 15, diretta tv su Umbria Tv. Le probabili formazioni: SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Curto, Fabbri; Karic, Gatto, Beccaro; Casiraghi; Rover, Fischnaller. (A disposizione: Meneghetti, Pircher, Vinetot, Gigli, Turchetta, Fink, Davi, Greco, Tait, Polak, Semprini, Magnaghi). All. Vecchi. PERUGIA: (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Elia, Falzerano, Burrai, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Tozzuolo, Sgarbi, Moscati, Vanbaleghem, Sounas, Kouan, Minesso, Bianchimano). All. Caserta. ARBTRO: Cosso di Reggio Calabria.

