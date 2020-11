Francia-Italia di rugby: formazioni, orario e dove vederla in tv

28 novembre 2020 a

L'Italia del rugby di nuovo in campo per l'Autumn Nations Cup: se la vedrà contro la Francia oggi sabato 28 novembre (ore 21,10) allo stade de France. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 20 Mediaset (in streaming su SportMediaset.it) e la telecronaca sarà curata da Gianluca Barca e Mauro Bergamasco.

L'haka per Maradona degli All Blacks del rugby. Prima l'omaggio della maglia I Video

Le formazioni: FRANCIA: Dulin, Thomas, Barraque, Danty, Villière, Jalibert, Serin, Jelonch, Macalou, Woki, Pesenti, Geraci, Aldegheri, Mauvaka, Neti. All. Galthie. ITALIA: Minozzi, Trulla, Zanon, Canna, Sperandio, Garbisi, Violi, Steyn, Meyer, Mbanda, Cannone, Lazzaroni, Zilocchi, Bigi, Fischetti. All. Smith.

