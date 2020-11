Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali: fuori Bonucci. Pirlo schiera Chiesa sulla fascia, Dybala al fianco di Morata

28 novembre 2020 a

a

a

Juve in campo alle 18 di sabato 28 novembre a Benevento. Nei bianconeri, Pirlo lascia in panchina Bonucci e si affida al giovane Frabotta in difesa, con Danilo confermato centrale al fianco di De Ligt. A centrocampo si rivede dall’inizio Ramsey, con Kulusevski in panchina. Gioca anche Chiesa, in attacco la coppia Morata-Dybala. Nel Benevento, Inzaghi conferma Improta al fianco di Caprari alle spalle di Lapadula.

Queste le formazioni ufficiali. Benevento: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. (A disp. Manfredini, Lucatelli, Tuia, Maggio, Pastina, Basit, Masella, Insigne, Tello, Sau, Di Serio, Moncini). All. Inzaghi. Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Morata. (A disp. Pinsoglio, Garofani, Bonucci, Dragusin, Alex Sandro, Portanova, Bentancur, Kulusevski, McKennie, Bernardeschi). All. Pirlo. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202.

