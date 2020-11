Ternana, la doppietta di Vantaggiato nel finale regala la nona vittoria di fila: Vibonese ko 3-2

28 novembre 2020 a

Nona vittoria consecutiva per la Ternana che vola sempre più al comando della classifica del girone C di Serie C. Le Fere sbancano anche Vibo, superando i padroni di casa della Vibonese negli ultimi dieci minuti grazie alla doppietta dell'eterno Vantaggiato, che regala così a Lucarelli la nona sinfonia di fila e soprattutto tre punti pesantissimi in ottica promozione in B ai rossoverdi.

Ternana, otto vittorie di fila dopo 23 anni

Nel primo tempo Ternana avanti con Mammarella, poi nella ripresa la Vibonese ribalta la situazione con Plescia e Redolfi. Sembra finita con le Fere avviate verso la prima sconfitta in campionato ma questa Ternana non muore mai e proprio Vantaggiato, con due gol tra il 37' e il 48', manda in delirio i rossoverdi. Ora Lucarelli ha un vantaggio di 10 lunghezze sulle sue più immediati inseguitrici.

