Sassuolo-Inter 0-3, gol e highlights: i nerazzurri sbancano Reggio Emilia con Sanchez, un autogol e Gagliardini | Video

Pronto riscatto dell'Inter dopo la sconfitta contro il Real in Champions League. A Reggio Emilia infatti i nerazzurri hanno dominato tutta la partita, mettendo in sicurezza l'incontro già nel primo quarto d'ora grazie a Sanchez al 3' e a un autogol di Chiriches.

La reazione della squadra di De Zerbi quasi porta all'1-2 ma Djuricic è fermato dal palo.

Nella ripresa l'Inter gestisce il risultato senza particolari problemi, con Gagliardini che cala il tris intorno al 15', su servizio di Darmian. Una prova di forza per i nerazzurri, in un momento piuttosto delicato.

Con Lukaku in panchina per turn over e Brozovic nuovamente positivo al Covid, la squadra di Antonio Conte si è mostrata compatta attorno al proprio tecnico, superando d'autorevolezza un ostacolo importante come il Sassuolo e agganciandolo in classifica a quota 18 punti. Prossimo turno (dopo la gara di martedì 1 dicembre in Champions a Moenchengladbach) sarà il 5 dicembre contro il Bologna a San Siro

