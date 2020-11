Tyson, 20 milioni di dollari per il ritorno sul ring di stanotte. Quanto ha guadagnato e sperperato in carriera

28 novembre 2020 a

Mike Tyson stanotte torna sul ring: il pugile americano, 54 anni, allo Staples Center di Los Angeles affronta Roy Jones Jr in uno degli eventi sportivi più attesi del 2020.

Tyson, il ritorno sul ring a 54 anni contro Roy Jones. Appuntamento nella notte

La borsa economica è altissimo livello: secondo le stime della stampa statunitense Mike Tyson e Roy Jones Jr. guadagneranno circa 20 milioni di dollari a testa (l'equivalente di 16,8 milioni di euro) da questa contesa. Cifre mostruose considerando che non c'è alcun titolo in palio e sul ring salgono due vecchie glorie. Tyson tempo aveva aveva dichiarato che quanto incassato lo avrebbe devoluto in beneficienza. Il match sarà visibile esclusivamente in pay-per-view e parte degli introiti finirà nelle tasche proprio dei due contendenti. Negli anni Mike Tyson ha guadagnato (e sperperato) un'autentica fortuna. Secondo Forbes avrebbe incassato, tra ingaggi e sponsor, circa 700 milioni di dollari nel corso della sua carriera. Nel 2003 il pugile fu costretto a dichiarare bancarotta oberato di debiti. Oltre ad aver speso una fortuna in vizi vari - vasche da bagno in oro, tigri nel giardino - l’ex campione dei pesi massimi ha dovuto poi riconoscere 6,5 milioni di dollari alla ex moglie Monica Turner e 3 milioni di dollari a Evander Holyfield come risarcimento per il morso.

