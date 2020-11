Tyson, il ritorno sul ring: orario e dove vederlo in tv. Appuntamento nella notte

28 novembre 2020 a

Tra poche ore uno degli eventi più attesi del 2020: Mike Tyson torna sul ring a 54 anni. Il pugile statunitense sfiderà in un match esibizione un altro vecchietto dei guantoni, Roy Jones Jr che di anni ne ha 51. L'incontro si svolgerà allo Staples Center di Los Angeles nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre a partire dalle ore 3 (l'evento concluderà una serata con altre tre sfide, difficilmente Iron Mike salirà sul ring prima delle 5). L'incontro sarà visibile, in televisione, in pay-per-view su Sky Primafila.

Mike Tyson torna su ring a 54 anni: sfida con Roy Jones Jr a Los Angeles

Il match esibizione si disputerà sulla distanza delle otto riprese da due minuti. Prima saliranno sul ring Hasim Rahman Jr vs Rashad Coulter, poi Badou Jack vs Blake McKernan e Jake Paul vs Nate Robinson

