Covid, Maradona ricordato anche da medici e infermieri in prima linea: tute da campioni

Anche medici e operatori sanitari in prima linea contro il Covid 19, hanno voluto ricordare Diego Armando Maradona. E' stato il giornalista Simone Guadagno (calcionapoli24 e Quotidiano Roma) a pubblicare un tweet con quattro foto che immortalano dottori e infermieri in corsia che hanno deciso di omaggiare il campione disegnando il numero dieci sulle loro tute sanitarie monouso, utilizzate in questo drammatico periodo di pandemia.

C'è anche chi non si è limitato a riprodurre il numero di maglia del campione, aggiungendo le strisce azzurre della casacca della nazionale argentina oppure una frase che non ha bisogno di commenti: "Chi ama non dimentica".

